Терапевт Можайской больницы назвала продукты, повышающие давление

Некоторые продукты могут вызывать скачки артериального давления: сосуды сужаются, а нагрузка на сердце растет. По словам Ларисы Лаптевой, особый риск возникает, если это повторяется изо дня в день.

«Главным виновником скачков давления по праву считается поваренная соль (натрий), которая задерживает жидкость в организме, увеличивая объем крови. Кроме того, к «опасной» еде относятся переработанное мясо вроде колбас и сосисок, фастфуд, консервы, копчености и жирные соусы из магазина. Не стоит забывать и про скрытый сахар в газировках и сладостях, который ведет к лишнему весу, а также про кофеин и алкоголь, дающие резкую, но кратковременную нагрузку на сердечно-сосудистую систему», — отметила врач.

После такой еды у человека может болеть или кружиться голова, появляться тяжесть в груди. Чтобы снизить риск скачков давления, Лаптева советует чаще готовить дома, заменять соль травами и специями, читать состав продуктов и реже есть фастфуд.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.