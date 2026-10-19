Терапевт Можайской больницы назвал опасные признаки отеков

Врач-терапевт Можайской больницы Виктор Тюник объяснил, какие отеки могут указывать на сердечную недостаточность, тромбоз или заболевания почек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

С возрастом люди чаще замечают отеки ног, рук или лица. Жидкость может скапливаться в тканях по разным причинам, и не все они безобидны, рассказал терапевт Можайской больницы Виктор Тюник.

Чаще всего отекают лодыжки и стопы, особенно к вечеру после долгого сидения или стояния. Обычно такие отеки проходят после ночного отдыха. Врач связал их с замедлением обмена веществ и ослаблением работы сосудов.

«Если отек плотный, ямка от нажатия долго не выравнивается, а кожа становится бледной и натянутой, это может быть признаком сердечной недостаточности, когда сердце не справляется с перекачкой крови», — разъяснил доктор.

Отек только одной ноги, сопровождающийся покраснением, болью и ощущением жара, может указывать на тромбоз. Это опасное состояние требует немедленной помощи. Утренние отеки вокруг глаз и на лице, особенно в сочетании с пенистой мочой, могут говорить о проблемах с почками.

Избыточная жидкость создает нагрузку на сердце, а сам отек может быть внешним проявлением серьезного заболевания, которое без лечения будет прогрессировать.

Небольшие вечерние отеки ног могут быть вариантом возрастной нормы, но требуют внимания. При необычных, асимметричных или постоянных отеках, особенно с одышкой, болью или изменением цвета кожи, не стоит откладывать визит к врачу. Своевременная помощь позволит установить причину и избежать осложнений.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.