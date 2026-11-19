Участковый терапевт взрослой поликлиники № 3 Истринской клинической больницы Ирина Пиголкина в рамках Недели борьбы с антимикробной резистентностью рассказала о причинах устойчивости бактерий к антибиотикам и способах ее замедлить, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Антибиотики применяют для лечения отитов, пневмоний, бронхитов и других заболеваний, вызванных бактериальной инфекцией. Ирина Пиголкина объяснила, что бактерии эволюционируют и при контакте с препаратами могут вырабатывать защитные механизмы. Так формируется антибиотикорезистентность.

Терапевт назвала три основные причины ее развития: прием антибиотиков при вирусных инфекциях, несоблюдение курса и дозировки, а также самолечение. Антибиотики не действуют на вирусы, но бактерии в организме могут приспосабливаться к препарату. Преждевременное прекращение приема способствует сохранению устойчивых микроорганизмов. Выбор лекарства по советам знакомых, рекламе или интернету, использование остатков прошлого курса врач сравнила с лотереей.

Пиголкина рекомендовала принимать только назначенные врачом препараты и соблюдать курс, в том числе если он рассчитан на 7 или 10 дней. При диагностированной вирусной инфекции следует придерживаться назначенного лечения: антибиотик могут добавить при присоединении бактериальной инфекции. Мытье рук и прививки помогают реже болеть и снижают потребность в антибиотиках.

«Все антибиотики, которые у нас есть, — это уникальное сокровище. Мы находимся на пороге эпохи, когда это уникальное сокровище может исчезнуть. Требуется бережное отношение к антибиотикам», — подчеркнула Ирина Пиголкина.

Врач пожелала всем здоровья и призвала выполнять рекомендации специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«Здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.