Полицейские нашли пропавшего 12-летнего школьника в Междуреченске
В Междуреченске сотрудники полиции разыскали 12-летнего мальчика, который ушел из дома и не вернулся. Они связались с ребенком и уговорили его вернуться, сообщает Сiбдепо.
По словам матери, школьник ушел из дома вечером 18 ноября. Его искали инспекторы по делам несовершеннолетних, оперативники уголовного розыска и участковые.
Полиция Кузбасса сообщила, что противоправных действий в отношении подростка никто не совершал. Сотрудники провели с ним профилактическую беседу.
На мать мальчика полицейские составили административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.