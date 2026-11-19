В Солнечногорске офицеры военной прокуратуры приняли участие в совместном мероприятии с окружным управлением социального развития Министерства социального развития Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям офицерским составом 98 военной прокуратуры гарнизона в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» по г. о. Солнечногорск совместно с начальником окружного управления социального развития Министерства социального развития Московской области Аветисом Башикяном, заместителем Солнечногорского городского прокурора Полиной Орловой и иными представителями различных министерств и ведомств

Поступившие обращения заявителей касались вопросов прохождения военной службы, денежного содержания, предоставления льгот и социальных гарантий.

Всем обратившимся даны необходимые разъяснения. По сообщениям, требующим прокурорского вмешательства, организованы проверочные мероприятия.