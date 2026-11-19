Победители и призеры олимпиад и конкурсов духовной направленности 2025–2026 учебного года из Наро-Фоминского округа 17 ноября побывали в Звенигороде. Паломническая поездка стала наградой за их успехи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Маршрут начался с Успенского собора на Городке — одного из древнейших белокаменных храмов Подмосковья. Здесь сохранились фрески преподобного Андрея Рублева. Школьники познакомились с архитектурой собора и его историей.

Затем участники посетили Саввино-Сторожевский монастырь и Саввинский скит, где преподобный Савва жил и молился в пещере. Архитектура и атмосфера древней обители произвели на ребят большое впечатление.

Поездка завершилась общим обедом в трапезной Александро-Невского храма, где школьники поделились впечатлениями. Организацию и духовное сопровождение путешествия взял на себя настоятель храма в честь святого благоверного князя Александра Невского протоиерей Александр Карлюк.

Такие поездки поощряют учебные и творческие успехи школьников, способствуют духовно-нравственному воспитанию и знакомят с историей и культурой родного края. Организаторы пожелали участникам дальнейших успехов, духовного роста и новых побед.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.