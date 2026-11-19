Темой встречи стало повышение эффективности современного урока с помощью образовательных технологий. Участники представили практические примеры, которые можно адаптировать для занятий по химии.

Светлана Ломать из центра образования № 10 поделилась опытом применения искусственного интеллекта при работе с химическими задачами. Эти инструменты помогают разбирать типичные ошибки, моделировать варианты решения и точнее формулировать условия задач, развивая аналитическое мышление.

Ольга Горбачева из ЦО СКЛ рассказала о цифровых лабораториях. Виртуальные эксперименты позволяют безопасно изучать сложные и потенциально опасные реакции, а датчики и программы — фиксировать данные и наглядно представлять процессы, включая изменение температуры и кривые титрования. Педагог показала готовые цифровые работы и объяснила, как сочетать реальный эксперимент с цифровой обработкой результатов. Участники также обсудили оснащение кабинетов.

Сергей Савельев из центра образования № 4 подчеркнул, что технологии должны развивать традиционный урок, а не заменять его. Основой остаются объяснение учителя, демонстрационный эксперимент, диалог и совместное решение задач. Цифровые инструменты помогают сократить рутинную работу, сделать сложные явления нагляднее и индивидуально отрабатывать навыки. Участники согласились, что ценность новшеств определяется их педагогической целесообразностью.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.