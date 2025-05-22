Терапевт дала советы по подготовке организма к магнитным бурям

Подготовка к магнитным бурям включает ряд мероприятий, направленных на минимизацию негативного воздействия этого геофизического явления на здоровье, сообщила РИАМО врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Оксана Серебрякова.

Она подчеркнула, что в ходе подготовки к магнитным бурям важно обеспечить достаточное количество качественного сна (не менее 7 часов), так как его недостаток усиливает чувствительность организма.

«Изменение рациона питания: рекомендуется увеличить потребление овощей, рыбы и каш, а также сократить потребление жирной и сладкой пищи. Это поможет снизить пищевую нагрузку на организм. Употребление препаратов с природными антиоксидантами, таких как зеленый чай, также полезно», — объясняет врач.

По словам специалиста, еще среди ключевых рекомендаций — гидратация и физическая активность. Увеличение потребления жидкости (1,5-2 л воды в день) помогает снизить вязкость крови, что особенно актуально в период магнитных бурь. При этом следует снизить уровень физнагрузки, избегая резких нагрузок и напряженных тренировок.

Помимо этого, следует уделить внимание медикаментозной подготовке и отказаться от вредных привычек. Так, людям с хроническими заболеваниями рекомендуется иметь под рукой препараты для экстренной помощи, но только после консультации с врачом. Еще следует исключить употребление алкоголя и никотина, так как они могут усугубить ухудшение самочувствия во время магнитных бурь.

Терапевт отметила, что магнитные бури могут оказывать негативное влияние на любого человека, особенно, если у него есть предрасположенность или хронические заболевания. Речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, нервных расстройствах, повышенной метеозависимости и др.

Кроме того, магнитные бури могут негативно сказаться на самочувствии беременных женщин и детей из-за нестабильной психоэмоциональной среды, заключила Серебрякова.