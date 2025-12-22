Терапевт дала рекомендации, которые помогут не заболеть во время зимних прогулок

Прогулки зимой приносят большую пользу: они способствуют поддержанию физической формы, поднимают настроение и усиливают иммунитет. Но такие факторы, как резкие изменения температуры, повышенная влажность и холодный ветер, увеличивают вероятность подхватить простуду. Чтобы оставаться здоровым и не лишать себя отдыха на природе терапевт Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК Ягудина Сафина предлагает следующие рекомендации, сообщает пресс-служба страховщика.

Придерживайтесь правила «трех слоев» в одежде

Грамотно подобранный комплект одежды защищает от переохлаждения лучше, чем просто очень теплые вещи. Первый слой (базовый) должен отводить влагу от тела; для этого идеально подходят синтетика, шерсть мериноса или специальное термобелье. Хлопок в холодную погоду, особенно при активном движении, нежелателен, поскольку он впитывает пот, долго сохнет и при этом плохо сохраняет тепло. Средний (утепляющий) слой — это флис, шерсть или пуховик, которые удерживают тепло. Внешний слой — ветрозащитная и непродуваемая куртка, например, мембранная. Такой подход помогает поддерживать постоянную температуру тела даже при физической активности. Также не следует одеваться слишком тепло непосредственно перед выходом — это вызовет потоотделение, а влажная одежда на морозе охлаждает тело значительно быстрее. Если вам жарко, можно расстегнуть верхнюю одежду, но полностью снимать утепляющий слой не стоит. Частой причиной ослабления иммунитета становится переохлаждение ног. Выбирайте непромокаемую обувь с толстой нескользящей подошвой и шерстяными стельками.

Не оставляйте открытые участки кожи без защиты

Когда температура опускается ниже −10°C, особенно в ветреную погоду, риск обморожения увеличивается. Шапка, шарф, варежки или балаклава — это не просто аксессуары, а необходимая профилактика обморожений, сосудистых спазмов и воспалений пазух носа. Жирные кремы на открытые зоны кожи следует наносить как минимум за 20–30 минут до выхода, чтобы они успели впитаться.

Следите за дыханием

Распространенная ошибка во время зимних прогулок — вдыхать холодный воздух ртом. При носовом дыхании воздух успевает согреться, увлажниться и очиститься, что снижает нагрузку на легкие и бронхи. Если есть хронические проблемы с носом или пазухами, рекомендуется прикрывать дыхательные пути теплым шарфом или маской.

Контролируйте уровень влажности в помещении

Заболеть можно не только на улице, но и после возвращения домой. Зимой воздух в квартирах обычно пересушен, из-за чего слизистые оболочки пересыхают и хуже противостоят инфекциям. В холодный сезон стоит использовать увлажнитель, а при его отсутствии — расставлять емкости с водой или развешивать влажные полотенца на радиаторах. Оптимальный уровень влажности в жилом помещении составляет 40–60%.

Употребляйте достаточно жидкости

На морозе чувство жажды притупляется, но организм теряет влагу из-за ее испарения через слизистые дыхательных путей. Пересохшие слизистые хуже защищают от вирусов и бактерий. Важно пить достаточно, ориентируясь на норму около 30 мл на 1 кг веса, и избегать употребления алкоголя перед прогулкой — он расширяет сосуды и усиливает теплоотдачу, повышая риск переохлаждения.

«Не менее важный совет для того, чтобы избежать заболевания зимой — поддержка иммунитета. Полноценный сон в течение 7–9 часов, регулярная физическая активность, сбалансированное и разнообразное питание с достаточном количеством белка в рационе, витамин D в профилактической дозировке (по согласованию с врачом) позволяют поддержать внутренние силы организма, справиться с перепадами температур. Зимние прогулки безопасны и полезны, если подойти к ним осознанно. Теплая многослойная одежда, защита дыхательных путей, увлажнение воздуха и правильные бытовые привычки снижают риски простуд в разы», — добавила Ягудина Сафина.