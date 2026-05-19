Терапевт Чернышова рассказала, кому положена прививка от менингита

Вакцинация против менингококковой инфекции не входит в обязательный календарь прививок, но проводится бесплатно при эпидемических показаниях. Об этом сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова, сообщает «Вечерняя Москва» .

Прививку от менингита делают не всем, а по эпидемическим показаниям. Бесплатная вакцинация проводится в очаге инфекции — всем, кто контактирует с заболевшими.

«Это значит, что массовая бесплатная вакцинация проводится не всем гражданам, а определенным категориям россиян. Ее делают при вспышке менингита всем людям, которые находятся в очаге инфекции», — сказала Чернышова.

Если человек не относится к этой группе, вакцину можно купить за свой счет и сделать прививку в государственной или частной клинике. В России разрешены отечественные и зарубежные препараты. Схема вакцинации зависит от типа вакцины и возраста пациента, некоторые из них применяются с девяти месяцев.

По словам врача, прививка эффективна для детей и взрослых и может быть сделана в любом возрасте.

«На самом деле россияне очень часто болеют менингококковой инфекцией... Вакцина будет защищать от этого опасного осложнения менингококковой инфекции, поэтому важно вакцинировать детей и делать прививку. В том числе во взрослом возрасте», — добавила она.

