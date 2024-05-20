Терапевт Бурнацкая рассказала о различиях болей в позвоночнике и в почках

С болью в позвоночнике знаком почти каждый взрослый человек, но ее часто путают с почечной болью, которая требует немедленного обращения к медикам, сообщила РИАМО терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

Она отметила, что боль в позвоночнике часто локализуется по задней поверхности спины в проекции почек. Встречается и обратная картина, когда при воспалении почек боль отдает в спину. Очень важно различать природу этих симптомов, чтобы вовремя обратиться к нужному профильному специалисту (нефрологу или неврологу) и получить лечение.

«Боль в спине чаще всего появляется после длительных физических нагрузок, вынужденного пребывания в одном положении. Кстати, при боли в спине можно нащупать конкретную триггерную точку, при нажатии на которую ощущается резкая боль», — сказала Бурнацкая.

По ее словам, причинами боли в спине могут быть повреждения и растяжения мышц, межпозвонковые грыжи и протрузии, нарушение осанки, ревматизм, радикулит, онкозаболевание.

Врач уточнила, что боль в почках начинает беспокоить после переохлаждения и развития пиелонефрита, мочекаменной болезни, болезни почечных клубочков — гломерулонефрита, а еще угрожающей жизни почечной недостаточности.

«Идентифицировать происхождение боли можно по определенным симптомам. Так, почки провоцируют ноющую или резкую боль, но постоянную и не зависящую от положения тела. Зачастую почечная боль имеет односторонний характер. Однако если инфекция затронула обе части парного органа, то боль может разливаться по всей спине и чаще всего отдавать в ее нижнюю часть», — пояснила специалист.

Как добавила терапевт, при патологии почек температура чаще всего повышается от субфибрильных до высоких цифр, самочувствие пациента сопровождается ознобом и мочевым синдромом (учащение или урежение позывов к мочеиспусканию, визуальное изменение цвета мочи и ее объема). Часто одним из симптомов патологии почек является легкая отечность век.

Она предупредила, что также боль при патологиях почек может отдавать в пах и подвздошную зону. Боль в позвоночнике отдает в область грудной клетки, ребер, нижних конечностей.

Доктор подчеркнула, что человеку не нужно самому себе ставить диагноз. Независимо от того, где именно чувствуется боль, необходимо на первом этапе обратиться к участковому терапевту, который проведет осмотр, назначит обследования, по результатам которых порекомендует нужного профильного специалиста.