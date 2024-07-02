Терапевт Бурнацкая посоветовала опасаться сквозняков в жару

Летом в жаркую погоду многие забывают об опасности сквозняков и проблемах, которые могут возникнуть со здоровьем из-за этого, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Лето — это долгожданное время года, когда нас радуют тепло и солнце. Однако в это время года многие забывают об опасности сквозняков. При резком охлаждении организма, при нахождении на прохладном воздухе на улице или в помещении срабатывает защитный механизм — иммунитет. А направленный поток холодного воздуха на конкретную область тела может вызвать серьезные проблемы», — сказала Бурнацкая.

Она добавила, что среди проблем — респираторные инфекции, миозиты и невралгии. Осложнения могут касаться также нервной системы и мышц.

«Для понимания: сквозняк представляет собой направленный поток воздуха, который при продолжительном воздействии на определенную часть тела может вызвать осложнения здоровья. Особенно чувствительными к переохлаждению оказываются открытые участки тела, такие как голова и шея», — рассказала терапевт.

Бурнацкая отметила, что при ориентированном охлаждении определенной области тела может возникнуть воспалительный процесс.