Терапевт больницы Дмитрова рассказала о признаках развития гипертонии

17 мая отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. Артериальная гипертония считается самым распространенным хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы среди взрослого населения. Врач-терапевт Дмитровской больницы Фатима Оттаева рассказала о начале развития гипертонической болезни. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Нормальными цифрами давления считаются 120 на 80 мм рт. ст. и ниже, если цифры установились на отметке 140 на 90 мм рт. ст. и иногда ее превышают, тут уже говорят о гипертонии. К основным признакам, по которым можно заподозрить у себя гипертонию, относятся головные боли, звон в ушах, легкое головокружение, мелькание мушек перед глазами, чувство прилива или жара в области лица, учащенное сердцебиение, утомляемость. При появлении таких сигналов, особенно если они не единичны, не стоит все списывать на усталость и переработки, а также переживания. Лучше начать прислушиваться к себе и взять за правило регулярно мерить давление», — сказала Оттаева.

Также она добавила, что особенно внимательно должны относиться к первым проявлениям болезни люди с фактором риска, а именно те, кто старше 50-55 лет, и прежде всего мужчины, а также те, у кого есть в роду родственники, страдающие гипертонией.

«Однако наличие таких факторов вовсе не означает развитие гипертонии в 100% случаев. Как правило, они усугубляются под воздействием изменяемых факторов риска. К ним стоит отнести избыточный вес или даже ожирение, низкую физическую активность, вредные привычки, избыток поваренной соли в рационе, высокий уровень сахара в крови, высокий уровень холестерина», — рассказала Фатима Оттаева.

Также терапевт отметила, что гипертонию можно и нужно лечить. И также не стоит забывать о бережном отношении к своему здоровью.

«После 40 лет обязательно нужно проходить диспансеризацию. А если есть факторы риска, то это надо начинать делать еще раньше, лет с 25», — добавила врач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.