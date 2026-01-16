Теплый чай и разминка: как подготовиться к купанию в проруби в Крещение

Перед погружением в ледяную воду в Крещение важно правильно подготовить организм, чтобы снизить риск переохлаждения, сосудистых спазмов и других опасных последствий, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

По словам доктора, за день до купания рекомендуется плотно поесть в обед, чтобы обеспечить организм запасом энергии, а вечером — не переедать. Утром лучше выпить теплый чай с медом, лимоном и имбирем.

«От кофе лучше отказаться, так как кофеин провоцирует сужение периферических сосудов и сгущает кровь, ухудшая микроциркуляцию в тканях. Перед погружением необходимо убедиться в безопасности места: проверить, оборудована ли купель поручнями, есть ли рядом спасатели. Новичкам не стоит окунаться в необорудованные проруби, даже в присутствии опытных „моржей“», — сказала Уланкина.

Она добавила, что перед входом в воду важно сделать разминку, чтобы усилить кровообращение. Входить в купель нужно медленно, контролируя дыхание и внимательно прислушиваясь к ощущениям.

«Если появилась сильная головная боль, головокружение, выраженное онемение конечностей или сильная дрожь, процедуру нужно сразу прекратить — это может быть признаком гипотермии или сосудистого криза», — предупредила врач.

После выхода из воды необходимо тщательно вытереться сухим полотенцем, растереть кожу, надеть теплую сухую одежду и выпить горячий чай или морс. А после купания нужно дать организму время на восстановление, избегать физических нагрузок и сложной умственной работы.

В ночь с 18 на 19 января в РФ будут праздновать Крещение Господне. Это один из самых древних праздников христианской церкви. По традиции россияне окунаются в купель.

