Тепло не в радость: как уберечься от пищевого отравления в жару

«В тяжелых случаях возможны спутанность сознания, снижение давления, судороги — это сигналы, что нужно срочно вызывать скорую», — сказал доктор.

По его словам, особую опасность вызывают лежащие на жаре или недостаточно прожаренные мясо или птица, рыба и морепродукты, молочные продукты, яйца, овощи и фрукты. Причиной тяжелого отравления может стать салат с майонезом, симптомы могут появиться уже в первые 30-60 минут.

Бить тревогу нужно, если у человека начались тошнота, рвота, диарея, спазмы, боли в животе, головокружение или повышение температуры. До приезда врача эксперт порекомендовал промыть желудок, принять сорбенты — активированный уголь, «Энтеросгель» или «Смекту» и выпить чай без сахара или минеральную воду без газа.