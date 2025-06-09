Тепло не в радость: как уберечься от пищевого отравления в жару
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Врач-инфекционист клиники академика Ройтберга, доктор медицинских наук Владимир Неронов заявил, что при температуре выше 20 градусов бактерии активно размножаются, продукты портятся быстрее, появляется риск пищевого отравления, сообщает Life.ru.
«В тяжелых случаях возможны спутанность сознания, снижение давления, судороги — это сигналы, что нужно срочно вызывать скорую», — сказал доктор.
По его словам, особую опасность вызывают лежащие на жаре или недостаточно прожаренные мясо или птица, рыба и морепродукты, молочные продукты, яйца, овощи и фрукты. Причиной тяжелого отравления может стать салат с майонезом, симптомы могут появиться уже в первые 30-60 минут.
Бить тревогу нужно, если у человека начались тошнота, рвота, диарея, спазмы, боли в животе, головокружение или повышение температуры. До приезда врача эксперт порекомендовал промыть желудок, принять сорбенты — активированный уголь, «Энтеросгель» или «Смекту» и выпить чай без сахара или минеральную воду без газа.