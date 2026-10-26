Теперь не может иметь детей: власти ответили на скандал с гинекологом на Ямале

Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) проверил жалобу жительницы Салехарда на гинеколога и не обнаружил нарушений при оказании помощи, сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу депздрава. Ранее пациентка заявила в соцсети «ВКонтакте», что один и тот же гинеколог дважды вовремя не заметила у нее внематочную беременность. По словам женщины, в стационаре ей занесли инфекцию, и в итоге теперь она не сможет самостоятельно стать матерью.