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Теперь не может иметь детей: власти ответили на скандал с гинекологом на Ямале

Здравоохранение

Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) проверил жалобу жительницы Салехарда на гинеколога и не обнаружил нарушений при оказании помощи, сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу депздрава. Ранее пациентка заявила в соцсети «ВКонтакте», что один и тот же гинеколог дважды вовремя не заметила у нее внематочную беременность. По словам женщины, в стационаре ей занесли инфекцию, и в итоге теперь она не сможет самостоятельно стать матерью.

«По данному случаю была проведена проверка. Нарушений в оказании медпомощи не выявлено: врачи действовали строго по клиническим рекомендациям», — сообщили в депздраве.

Специалисты обнаружили лишь отдельные технические замечания к оформлению медицинской документации.

Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего с пациенткой. Специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу.

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