Температура и лихорадка: врач рассказал о новом штамме коронавируса

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что в Китае в январе 2025 года выявили новый штамм коронавируса: случаи заболевания уже выявили в странах Азии, США и России, сообщает «Вечерняя Москва».

«Новый геновариант коронавируса NB.1.8.1 похож на „омикрон“. Он начал распространяться по миру с Юго-Восточной Азии, а на сегодняшний день его выявили уже в более чем 20 странах, например в США, Японии, Европе. Коэффициент заразительности коронавируса NB.1.8.1 составляет от 12 до 15», — сказал доктор.

По его словам, зараженный человек может инфицировать до 15 других вокруг себя, а к основным симптомам относятся повышенная температура тела, лихорадка, боль и воспаление в горле, а также насморк.

Но фирменный признак — это сильная усталость, когда больной испытывает немотивированную слабость и просыпается уже без сил.