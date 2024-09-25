Телемедицинские консультации начали проводить в онкодиспансере Балашихи

В среду в онкодиспансере Балашихи открылся отдел телемедицинских консультаций. Сюда могут обращаться пациенты с уже установленным онкологическим диагнозом или с подозрением на него. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В новом отделе работают три сотрудника: врач-онколог, медицинский регистратор и IT-специалист. Здесь оказывают помощь в записи пациентов на прием к врачам консультативно-диагностического центра диспансера и на дополнительные обследования, а также отвечают на вопросы о возможной госпитализации в стационар учреждения.

«Московская область очень большая. Онкологические пациенты не всегда могут к нам приехать из-за своего тяжелого состояния. А у них есть вопросы, которые они хотят обсудить именно с врачом-онкологом. Все это можно сделать с помощью нового отдела. Также пациенты могут уточнить о возможности сделать операцию в стенах нашего диспансера», — сказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Московского областного онкологического диспансера Жанна Дроздова.

Записаться на телемедицинскую консультацию очень просто. Для этого надо зайти на официальный сайт Московского областного онкологического диспансера в раздел «Пациентам» и оставить там заявку. Также можно связаться с сотрудниками учреждения по номеру телефона или по адресу электронной почты, которые указаны на сайте диспансера. В течение рабочего дня с пациентом или его законным представителем связывается медицинский регистратор. Он обсуждает техническую сторону консультации, перечень документов, которые необходимы, а также уточняет дату и время, удобные пациенту.

Отдел работает по будням с 8:00 до 15:00.

Консультации оказываются бесплатно в рамках ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.