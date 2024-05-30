Тела россиян покрылись красными пузырями после отдыха в Индонезии

SHOT: семья россиян заразилась стрептодермией во время отпуска на Бали

Российские врачи поставили диагноз семье из Иркутска, которые 2 месяца отдыхали на Бали и покрылись красными пузырями после заражения неизвестной болезнью, сообщает SHOT .

Блогер Анастасия Ермакова рассказала, что после возвращения домой сразу же отправились в больницу. После осмотра врачи поставили диагноз «стрептодермия» и рекомендовали семье продолжать лечение цинковой мазью и пантенолом, а также сдать анализы.

Инфекция могла попасть в небольшую рану на губе ребенка. Затем из-за жары болезнь стала быстро прогрессировать, что привело к осложнениям. В настоящее время у мужа Анастасии остался небольшой шрам на лице, он почти полностью поправился.

Ранее стало известно, что российская семья заразилась неизвестной болезнью во время двухмесячного отдыха на Бали. Всех троих атаковал необычный вирус, похожий на ветрянку. Все тело родителей и ребенка покрылось пузырями и язвами.