Татьяна Витушева посетила с визитом Истринскую больницу

Глава городского округа Истра посетила с рабочим визитом Истринскую больницу, куда ожидается поставка современного аппарата МРТ. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Ранее данного оборудования в Истринской больнице не было, а его установка являлась давним массовым наказом жителей округа. Впрочем, как и строительство новой клинической больницы. Вопрос с больницей решен, теперь в процессе решения и МРТ», — отметила Витушева.

Установка мощного аппарата требует спецусловий, поэтому в ходе рабочего выезда осмотрели с руководством больницы ряд помещений, которые можно адаптировать под размещение диагностического центра.

Остановились на бывшем административно-техническом здании рядом с поликлиникой № 1 на Урицкого в Истре. Это отдельно стоящее помещение с возможностью перепланировки лучшим образом подходит для установки магнитно-резонансного томографа. Отмечу, что новое оборудование обладает мощностью 1,5 тесла и позволяет получать повышенную четкость изображения, а соответственно, ставить более точный диагноз.

Поставка аппарата МТР ожидается к концу года, а пока новому главврачу Истринской клинической больницы Анне Зайцевой поставлена задача подготовить помещение. В здании планируется провести ремонт с обеспечением техусловий для размещения диагностического центра.

Уже в следующем году жители муниципалитета смогут получать в Истринской клинической больнице высокоточные диагностические услуги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона. Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.