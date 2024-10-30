Татьяна Сердюкова приняла участие открытии нового ФАПа

Строительство объекта стало результатом реализации Народной программы «Единой России» и партийного проекта «Здоровое будущее»

В селе Ивашково городского округа Шаховская состоялось долгожданное для жителей событие — открытие нового современного ФАПа.

«Мы знаем, как необходима населению доступная и качественная медицинская помощь, особенно в удаленных районах. Этот пункт не только улучшит доступ к медицинским услугам, но и создаст условия для повышения уровня здоровья и благополучия. С огромной радостью поздравляю жителей с этим знаменательным событием!», — сказала Татьяна Сердюкова.

Новый фельдшерско-акушерский пункт отвечает всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Уютные и теплые кабинеты смогут посещать местные сельчане и жители близлежащих деревень.

Медучреждение оснастили всеми необходимыми лекарственными средствами и современным оборудованием. Все это позволит оказывать первичную медицинскую помощь.

Также на текущей неделе состоится открытие еще одного нового фельдшерско-акушерского пункта в деревне Дор.

Напомним, что Народная программа «Единой России» создана на основе наказов и предложений жителей, а партпроект «Здоровое будущее» направлен на защиту прав и интересов граждан по получению качественной и доступной медицинской помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.