Татьяна Сердюкова приняла участие открытии нового ФАПа
Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Татьяна Сердюкова приняла участие открытии нового ФАПа в городском округе Шаховская, построенного в рамках Народной программы партии, передает пресс-служба «Единой России».
Строительство объекта стало результатом реализации Народной программы «Единой России» и партийного проекта «Здоровое будущее»
В селе Ивашково городского округа Шаховская состоялось долгожданное для жителей событие — открытие нового современного ФАПа.
«Мы знаем, как необходима населению доступная и качественная медицинская помощь, особенно в удаленных районах. Этот пункт не только улучшит доступ к медицинским услугам, но и создаст условия для повышения уровня здоровья и благополучия. С огромной радостью поздравляю жителей с этим знаменательным событием!», — сказала Татьяна Сердюкова.
Новый фельдшерско-акушерский пункт отвечает всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Уютные и теплые кабинеты смогут посещать местные сельчане и жители близлежащих деревень.
Медучреждение оснастили всеми необходимыми лекарственными средствами и современным оборудованием. Все это позволит оказывать первичную медицинскую помощь.
Также на текущей неделе состоится открытие еще одного нового фельдшерско-акушерского пункта в деревне Дор.
Напомним, что Народная программа «Единой России» создана на основе наказов и предложений жителей, а партпроект «Здоровое будущее» направлен на защиту прав и интересов граждан по получению качественной и доступной медицинской помощи.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.
Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.