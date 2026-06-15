Татьяна Коваленко возглавила акушерский отдел МОНИИАГ в Подмосковье

Заслуженный деятель науки Московской области Татьяна Коваленко приступила к обязанностям руководителя акушерского отдела Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского. Ранее она работала ведущим научным сотрудником института, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Татьяна Коваленко окончила ординатуру и в 1992 году начала работу в МОНИИАГ. В институте она трудится уже 34 года. Коваленко имеет звание заслуженного деятеля науки Московской области и является отличником здравоохранения.

«Татьяна Коваленко является одним из опытнейших сотрудников института. После окончания ординатуры в 1992 году она пришла на работу в МОНИИАГ, в котором трудится уже на протяжении 34 лет. Опыт, знания и организаторский талант доктора Коваленко будут незаменимыми для решения задач оптимизации работы акушерского стационара», — рассказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

В акушерском отделе института оказывают помощь беременным, роженицам и родильницам с высоким риском осложнений. В частности, речь идет о случаях врастания плаценты, тазового предлежания, многоплодной беременности, тяжелых соматических заболеваниях будущей матери. Также специалисты принимают естественные роды при наличии рубца на матке.

Летом прошлого года акушерские отделения МОНИИАГ объединили в единый отдел. В 2026 году его возглавил новый руководитель, хорошо знакомый пациентам и коллективу института.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.