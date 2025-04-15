Сын Никаса Сафронова раскрыл секрет своего похудения на 100 кг

Как признался Лука, от 8 кг веса ему удалось избавиться благодаря абдоминопластике. Однако большую часть жира он скинул не из-за операции.

«Я худею давно и по новому методу. Благодаря ему я потерял уже более 100 килограммов. Но мне для идеального веса нужно сбросить еще 15-20 килограммов. Я на пути к этой цели», — заявил пианист.

Он рассказал, что применяет целый индивидуальный комплекс методов для похудения, однако раскрывать эти секретные техники он планирует только после того, как добьется поставленной цели.

При этом Лука отметил, что путь избавления от лишнего веса он начал осенью прошлого года, для трансформации он использует физическую активность и измеренный рацион питания. Однако все манипуляции с собой он проводит под наблюдением специалиста.