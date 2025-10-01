Свыше миллиона: гериатр из Петербурга рассказал о долголетах города

сегодня в 13:48

Гериатр Кабанов: в Петербурге живет около 1,4 миллиона долголетов

Главный гериатр Санкт-Петербурга Максим Кабанов заявил, что в Северной столице сегодня проживает примерно 1,4 миллиона людей старше 90 и 100 лет. В городе построена эффективная система помощи, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Сегодня в Петербурге действует трехуровневая система оказания гериатрической помощи: поликлинические подразделения, специализированные стационары и учреждения, обеспечивающие высокотехнологичную медицинскую поддержку пожилым людям», — сказал доктор.

По его словам, приоритетное направление работы — оказание неотложной помощи пожилым пациентам, получившим переломы в области тазобедренного сустава.

Подобные травмы регистрируются постоянно, и значительное число пострадавших быстро поступает в больницу, где в первые двое суток проводится операция: замена сустава протезом или закрепление костных отломков с помощью специальных приспособлений. Далее следует всесторонняя реабилитация с применением новейших технологий, позволяющая пациенту быстрее вернуться к привычной жизни.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.