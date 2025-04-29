Свыше 870 тыс вызовов обслужила скорая медпомощь в Подмосковье с начала года

С начала года Московская областная станция скорой медицинской помощи обслужила более 870 тыс. вызовов. Московская областная станция скорой медицинской помощи является одной из крупнейших организаций министерства здравоохранения Московской области. Она включает в себя 56 подстанций и 92 поста, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«На плечах работников скорой медицинской помощи лежит колоссальная нагрузка. В Подмосковье проживают более 8,5 млн человек, в летний период численность населения увеличивается, так как многие проводят время на дачах в нашем регионе. Важно поддерживать сотрудников. Для этого в Подмосковье действуют различные меры соцподдержки медработников, открываются новые посты скорой, проводится ремонт уже работающих объектов, закупаются новые автомобили», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Также сегодня в парке «Раздолье» в Одинцовском городском округе состоялось награждение сотрудников Московской областной станции скорой медицинской помощи. Так, сотрудники были отмечены благодарностью и благодарственными письмами Губернатора Московской области, почетными грамотами и благодарственными письмами Минздрава Московской области.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.