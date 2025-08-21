Свыше 80 медиков трудоустроились в Подмосковье по программе «Земский доктор»

В Московской области врачи и средний медперсонал, вышедшие на работу в сельскую местность, городские поселки и города с населением до 50 тыс. человек, могут стать участниками программы «Земский доктор/Земский фельдшер». Так, врачи могут получить единовременную денежную выплату в размере 1 млн рублей, а средний медперсонал — 500 тыс. рублей. Для участников программы, вышедших на работу в отдаленные и труднодоступные территории, выплата составит 1,5 млн рублей и 750 тыс. рублей соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Важно повышать доступность медицинской помощи не только в городской черте, но и в сельской местности. С начала года по программе „Земский доктор/Земский фельдшер“ на работу в сельскую местность трудоустроены свыше 80 медицинских работников — это и врачи, и средний медицинский персонал», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Принять участие в программе могут врачи-терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи обшей практики (семейной медицины), онкологи, неврологи, рентгенологи и представители других специальностей. Для участия в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» необходимо обратиться в кадровую службу своей медицинской организации. Более подробно узнать о программе, а также других мерах соцподдержки для медицинских специалистов можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.