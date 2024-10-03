Свыше 700 договоров на целевое обучение в медколледже заключили в Подмосковье

В Московском областном медицинском колледже студенты могут заключить целевой договор с последующим трудоустройством в одну из подмосковных больниц. Воспользоваться такой возможностью могут обучающиеся 1-4 курсов. Студенты-участники программы во время обучения получают от больницы стипендию, а после выпуска выходят на работу в медорганизацию на срок не менее 3 лет, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Наша задача, чтобы студент еще время обучения знал, где будет работать после выпуска из медколледжа. Поэтому благодаря целевым договорам, мы не только поддерживаем молодые кадры, но и гарантируем будущее трудоустройство. Отмечу, что у нас в регионе для молодых специалистов со средним мед. образованием есть материальная поддержка. Всего в этом году договоры на целевое обучение в медколледже заключили более 700 первокурсников», — сказала Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Для молодых специалистов со средним мед. образованием предусмотрена ежемесячная доплата 7 тыс. рублей, которая выплачивается в течение 3-х лет.

В Московском областном медицинском колледже обучение проводится по таким специальностям, как «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Лабораторная диагностика», «Фармация».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.