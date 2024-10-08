Свыше 65 тыс жителей Мытищ уже привились от гриппа

В Мытищах продолжается прививочная кампания. Ежегодная сезонная вакцинация против гриппа стала неотъемлемой частью культуры здоровья. Чем больше жителей сделают прививки против гриппа, тем выше будет уровень коллективного иммунитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вакцины, эффективной в отношении известных штаммов гриппа хватит на всех: взрослых прививают препаратами «Флю — М», «Совигрипп», «Гриппол», в детских поликлиниках округа имеется вакцина «Ультрикс Квадри».

«Важно защитить свой организм как от вирусных инфекций, так и от возможных осложнений. У мытищинцев также есть возможность сделать прививку от пневмококковой инфекции. Ее можно привиться в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации. В группе особого риска — пациенты с хроническими сердечными заболеваниями, почечной недостаточностью, хроническими бронхитами и сахарным диабетом. Пневмококковую вакцину можно вводить одновременно с вакциной против гриппа», — рассказала заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом Дарья Татарова.

Все прививки делаются бесплатно, по полису ОМС. По вторникам и четвергам у ТЦ «Экобазар» с 10:00 до 14:00 работает мобильный пункт. Также всех желающих ждут в поликлиниках округа. Записаться на вакцинацию можно: через портал госуслуг, по телефонам 122, 8(495) 308-13-00 или через чат-бота в Telegram.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.