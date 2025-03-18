Свыше 600 подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!» выдали в регионе

В Московской области при рождении ребенка родители могут выбрать выплату в размере 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!», в который входят более 50 предметов для мамы и ребенка, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В наборе «Я родился в Подмосковье!» собраны самые необходимые вещи для мамы и ребенка, в том числе туда входят одежда, игрушки, постельное белье, косметика, средства гигиены и другое. Благодаря подарочному набору, женщина может посвятить больше времени подготовке к родам, посещению школ будущих мам. Всего с начала года в регионе выдали более 600 таких наборов», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Получить подарочный набор могут граждане РФ, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша. Родители также могут выбрать денежный эквивалент подарка — 20 000 рублей. Заявление на выплату можно оформить, не выходя из палаты роддома, так же как и первые главные документы малыша.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье» (https://mama.zdrav.mosreg.ru/). Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.