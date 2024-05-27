Свыше 600 человек прошли диагностику кожи в центрах онкопомощи Подмосковья

В Московской области в минувшую субботу в центрах амбулаторной онкологической помощи прошел день открытых дверей, посвященный Всемирному дню диагностики меланомы. Все желающие могли проверить родинки и другие новообразования на коже, получить консультацию узкопрофильных специалистов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В лечении онкологических заболеваний большое значение имеет своевременная диагностика. Поэтому важно регулярно проходить обследования. В минувшую субботу в рамках дня открытых дверей в ЦАОПах обследовались 615 человек. В результате 64 из них были направлены на дополнительное обследование», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По его итогам у трех пациентов было выявлено онкологическое заболевание, все они направлены на лечение.

Более подробная информация о работе онкологической службы в Подмосковье размещена на онкопортале Минздрава Московской области. Там же можно ознакомиться с графиком проведения дней открытых дверей в ЦАОПах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.