Свыше 5,5 тыс эндоскопических исследований проводят в онкодиспансере Подмосковья

Ежегодно в эндоскопическом отделении выполняется более 5 500 диагностических и лечебных манипуляций различной сложности. При этом доля лечебных эндоскопий составляет 10–15% от общего количества, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Врачами отделения выполняются диагностические и лечебные манипуляции при различной злокачественной и доброкачественной патологии органов желудочно-кишечного тракта, трахеобронхиального дерева, носоглотки, гортани. Все виды исследований проводятся амбулаторно и в стационарных условиях, при необходимости как диагностические, так и лечебные манипуляции выполняются в отделении реанимации и интенсивной терапии, операционном блоке», — рассказал заведующий эндоскопическим отделением областного онкодиспансера Дмитрий Кирейчук.

Врачи отделения регулярно принимают участие в образовательных мероприятиях, симпозиумах и конгрессах с международным участием, проводимых под эгидой общества, повышают квалификацию, проходя обучение на базе ведущих эндоскопических отделений лечебных и научных учреждений Москвы и Московской области.

Эндоскопическое отделение Московского областного онкологического диспансера было создано в 1988 году, в котором были организованы кабинеты для проведения манипуляций при патологии верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта, а в 1994 году — и для манипуляций при патологии носоглотки, гортани и трахеобронхиального дерева. С созданием эндоскопического отделения в практику стали широко внедряться методы диагностической и лечебной эндоскопии верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта, трахеобронхиального дерева, носоглотки, гортани. Широкое применение нашли методики внутрипросветной эндоскопической хирургии, как при доброкачественной, так и при злокачественной патологии.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.