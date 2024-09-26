Свыше 51 тыс подростков Подмосковья прошли профосмотры на употребление наркотиков

В Московской области проводятся профилактические медицинские осмотры школьников и студентов с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Благодаря проведению таких профосмотров, мы можем выявить факт употребления детьми и подростками психоактивных веществ, а значит своевременно оказать им квалифицированную наркологическую помощь. Всего с начала этого года было проведено более 51 тыс. профосмотров, из них более 45,7 тыс. школьникам и более 5,3 тыс. студентам», — рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

Профилактические медицинские осмотры проводятся только специалистами наркологической службы на условиях добровольности, конфиденциальности, строгом соблюдении врачебной тайны с помощью приборов экспресс-анализаторов. Сведения о результатах профилактического медицинского осмотра по каждому участнику являются конфиденциальными и не разглашаются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.