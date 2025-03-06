Свыше 500 ультразвуковых исследований провели в детской поликлинике Люберец

В детском поликлиническом отделении № 1 в городском округе Люберцы проведено более 500 ультразвуковых исследований (УЗИ) за 6 месяцев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Детская поликлиника на ул. Летчика Ларюшина начала принимать пациентов летом 2024 года.

«Большинство обследованных детей — это малыши первого года жизни. Скрининг для них включает ультразвуковое исследование головного мозга, брюшной полости, почек и тазобедренных суставов», — отметила врач ультразвуковой диагностики детской поликлиники № 1 Люберецкой областной больницы Татьяна Губина.

Она уточнила, что УЗИ — это безопасный и эффективный метод диагностики, который позволяет вовремя выявить патологии или отклонения в развитии ребенка.

В медицинском учреждении напомнили, что направление на УЗИ выдает участковый врач-педиатр или узкий специалист при наличии показаний.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.