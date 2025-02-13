Свыше 500 операций на желчных протоках без разрезов проведено в Люберцах

В стационаре № 3 Люберецкой областной больницы проведено уже около 500 щадящих операций, сообщила пресс-служба администрации округа.

Операции без разрезов люберецкие хирурги теперь используют при лечении больных с механической желтухой любой этиологии.

«Мы широко применяем малоинвазивные вмешательства, когда последовательно через ротовую полость и пищевод по кишечно-желудочному тракту под контролем цифровой оптики осуществляется доступ с помощью эндоскопа в желчные протоки. Либо при определенных показаниях заболевания выполняем дренирование желчных протоков под контролем узи-навигации через небольшие проколы на коже. Бывают ситуации, когда приходится комбинировать обе методики. Но в любом случае, мы избавляем пациента от полостной операции и длительного восстановления после нее», — пояснил заведующий стационаром № 3 Владимир Мозжегоров.

Методика операций без разрезов теперь применяется при удалении камней, новообразований или стенозах — сужениях в желчных протоках, опухолей поджелудочной железы. Это стало возможным благодаря открытию новой эндоскопической операционной, оснащенной самым современным хирургическим оборудованием.

В стационар № 3 Люберецкой областной больницы пациенты с механической желтухой обращаются не только из Люберец, но и из других округов Подмосковья. Попасть на операцию можно по направлению лечащего хирурга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.