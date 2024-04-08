Свыше 5 тыс женщин в Подмосковье прошли маммографию по самозаписи с начала года

В Подмосковье женщины старше 40 лет и не проходившие маммографию более двух лет могут самостоятельно записаться на исследование. Сделать это можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» по ссылке или по тел. 122, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Новообразования молочной железы — одно из самых распространенных заболеваний у женщин. Рак груди эффективнее поддается лечению, если выявлен на ранней стадии. С этой целью я призываю всех женщин старше 40 лет регулярно проходить маммографию. В Подмосковье открыта самозапись на данный вид диагностики. Только с начала года такой возможностью воспользовались свыше 5 тыс. женщин. В результате почти у 500 были выявлены отклонения. Все они направлены на дополнительную диагностику и лечение», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Для того, чтобы самостоятельно записаться на маммографию, необходимо быть старше 40 лет, иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. Помимо этого, давность предыдущего исследования должна составлять более 2 лет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.