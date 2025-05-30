Свыше 5 тыс женщин в Подмосковье прошли маммографию по самозаписи с начала года

Жительницы Московской области старше 40 лет и не проходившие маммографию более двух лет могут самостоятельно записаться на исследование. Сделать это можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по тел.122, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Любое заболевание, в том числе онкологическое, эффективнее поддается лечению на ранней стадии. Именно поэтому женщинам старше 40 лет так важно регулярно проходить маммографическое исследование. В Подмосковье для удобства жительниц открыта самозапись на данный вид диагностики. С начала года такой возможностью воспользовались более 5 тыс. женщин, из них у 95 были выявлены отклонения. Для определения дальнейшей тактики лечения они были направлены на более углубленную диагностику» — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Для того, чтобы самостоятельно записаться на маммографию, необходимо быть старше 40 лет, иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. Помимо этого, давность предыдущего исследования должна составлять более 2 лет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.