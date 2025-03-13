Свыше 40 тыс приемов провели в новой поликлинике Лобни

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В новой поликлинике Лобни провели более 40 тысяч приемов. В учреждении работают терапевтическое отделение и узкопрофильные направления: кардиология, эндокринология, травматология и онкология. Также доступны диагностические процедуры, включая гастроскопию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новую поликлинику открыли в конце декабря 2024 года. Площадь здания составляет 12 тысяч квадратных метров.

В начале марта в новое здание переехало отделение женской консультации. Теперь пациентки могут пройти необходимые процедуры в дневном стационаре.

В планах поликлиники — лицензирование отделения реабилитации и дневного стационара на пятом этаже.

«Мы стремимся сделать поликлинику не просто медицинским центром, а местом, где люди смогут общаться и получать поддержку. Наша цель — не только оказывать помощь, но и решать ключевые задачи здравоохранения в Московской области», — отметила главный врач Лобненской больницы Виктория Тен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.