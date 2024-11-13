Свыше 30 молодых специалистов трудоустроились в онкодиспансер Балашихи

В Московском областном онкологическом диспансере трудоустроено 32 молодых специалиста, из них 14 онкологов, а также рентгенологи, маммологи и другие медицинские сотрудники. Они уже приступили к работе и активно включились в процесс обучения и адаптации. Медики проходят наставничество у опытных врачей, что позволяет им быстро освоиться и начать применять свои знания на практике, сообщает пресс-служба администрации горокруга Балашиха.

«У нас хорошо развит институт наставничества. В течение первого года работы за молодым специалистом закрепляется опытный наставник, что позволяет более быстро и успешно пройти период социальной и трудовой адаптации. Мы всячески поощряем и помогаем работникам адаптироваться, а затем развивать свои профессиональные компетенции», — сказала начальник отдела кадров Московского областного онкологического диспансера Анна Воробьева.

Она также отметила, что молодым специалистам с высшим медицинским образованием полагается выплата в размере 15 000 рублей и 7 000 рублей — специалистам со средним профессиональным образованием. Ранее в Балашихе утвердили льготу по аренде жилья для медицинских сотрудников. Если врач приезжает в округ и не имеет собственного жилья, ему компенсируют аренду в размере 20 тысяч рублей. За октябрь 2024 года льготой воспользовались 80 работников диспансера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.