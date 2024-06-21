Свыше 3 тыс врачей из 10 стран мира приняли участие в форуме Подмосковья

В июне в Москве состоялась научно-практическая конференция по акушерству и гинекологии, посвященная памяти Почетного гражданина Московской области, врача и ученого академика В. И. Краснопольского. Мероприятие прошло в онлайн и офлайн формате и объединило профессионалов из 10 стран (России, Кыргызстана, Таджикистана, Армении, Узбекистана и других), 78 регионов и 279 городов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Конференция, посвященная вопросам женского здоровья и призванная обобщить опыт, накопленный в Московской области по разработке новых стратегий диагностики, лечения, оценки его эффективности и профилактики осложнений, привлекла внимание специалистов из различных областей медицины. В ней приняли участие не только акушеры-гинекологи, но и эндокринологи, врачи общей практики, терапевты — в общей сложности представители восемнадцати врачебных специальностей, которые будут интегрировать полученные знания в научную и ежедневную врачебную практику», — сказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

Конференция была наполнена плодотворными обсуждениями имеющихся проблем мира медицины, яркими дискуссиями, объединившими большое медицинское сообщество в активном поиске их решений, новыми открытиями и яркими эмоциями делегатов.

Организаторами мероприятия выступили министерство здравоохранения Московской области, Московская областная общественная организация акушеров-гинекологов, МОНИИАГ им. академика В. И. Краснопольского, Московская областная общественная организация специалистов по патологии шейки матки и кольпоскопии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.