Свыше 28 тыс заявлений на прикрепление к поликлинике поступило в Подмосковье онлайн

За прошедшую неделю на портале госуслуг Московской области подано свыше одной тысячи заявок на прикрепление к поликлинике онлайн, а всего с начала 2025 года электронной услугой воспользовались более 28 тысячи раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга «Прикрепление к поликлинике»доступна на региональном портале в разделе «Здоровье» — «Медицинская помощь», а также в мобильном приложении «Добродел».

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. В заявке необходимо выбрать поликлинику, к которой необходимо прикрепиться, указать поликлинику, к которой есть прикрепление на момент подачи заявки, а также ввести данные полиса ОМС. Менять поликлинику можно не чаще одного раза в год, за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 1 рабочего дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.