Свыше 2,7 тыс детей прошли лечение зубов под наркозом в Подмосковье в 2024 году

В Московской области маленьким пациентам доступно лечение стоматологических заболеваний под общим обезболиванием. Такой метод применяется для пациентов в возрасте до 3-х лет и для пациентов с психоневрологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими патологиями, которые препятствуют лечению зубов под местной анестезией, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Ряд состояний может препятствовать лечению зубов под местным обезболиванием и в этом случае врачи могут прибегнуть к общему наркозу. На данный момент такой метод лечения для маленьких пациентов доступен в Московской областной, Домодедовской и Люберецкой стоматологических поликлиниках, а также Одинцовской больнице. Всего в прошлом году стоматологическое лечение под наркозом получили более 2,7 тыс. детей», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Предварительно дети проходят обследование у профильных специалистов, которые определяют показания и противопоказания к стоматологическому лечению в амбулаторных условиях под наркозом. После лечения пациент пробуждается в палате, где за его состоянием наблюдают анестезиологи-реаниматологи в течение нескольких часов. При стабильном состоянии пациента выписывают.

Медицинская помощь оказывается бесплатно, по полису ОМС, для детей до 3-х лет и для детей с соматической патологией, препятствующей лечению без наркоза. На лечение зубов под наркозом направит лечащий врач при наличии у пациента соответствующих медицинских показаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.