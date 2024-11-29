Свыше 2,4 млн человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье в 2024 году

Жители Подмосковья могут пройти бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Раннее выявление инфекции позволяет начать своевременное лечение и предотвращает передачу вируса другим людям, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Осведомленность о своем ВИЧ-статусе — это не только забота о себе, но и своих близких. Важно понимать, что вирус иммунодефицита человека на ранней стадии протекает бессимптомно, именно поэтому так важна регулярная диагностика. С начала года в Подмосковье исследование прошли уже более 2,4 млн человек. Отмечу, что тестирование анонимное и абсолютно безболезненное, а пройти его можно по месту проживания», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

С начала этого года тестирование на наличие ВИЧ-инфекции прошли на порядка 230 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно по адресу центра по борьбе со СПИДом: г. Котельники, мкр. Силикат, 41а, а также в кабинетах тестирования по месту жительства. Подробную информацию о ВИЧ/СПИДе можно найти на сайте.

Сейчас проходит неделя борьбы со СПИДом и информирования о венерических заболеваниях (в честь Всемирного дня борьбы со СПИДом 1 декабря).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.