В Москве водолазы ищут мужчину после летнего корпоратива

В московском районе Строгино полиция и водолазы начали искать без вести пропавшего мужчину, который перестал выходить на связь после летнего корпоратива с коллегами, пишет SHOT .

В Строгине идут поиски мужчины, который не вернулся домой после отдыха с коллегами. Сотрудник не появился дома в воскресенье утром. Родственники забеспокоились и обратились за помощью в правоохранительные органы.

Предварительно известно, что компания устроила корпоратив на пляже 12 июля. Праздник завершился, все вернулись домой, кроме одного мужчины. При этом никто из его сослуживцев не может точно объяснить, что случилось с их товарищем.

Есть предположение, что он решил искупаться и, возможно, утонул. В настоящее время водолазы разыскивают пропавшего человека, а полиция пытается разобраться в случившемся.