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Более 400 строек начали в Подмосковье за первое полугодие 2025 года

В Московской области начали строить 438 новых объектов, которые подлежат государственному строительному надзору. Соответствующие извещения были направлены в Главгосстройнадзор Московской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Наибольшее количество новых объектов, возведение которых началось в первые полгода 2025 года, — котельные: 67 новых объектов инженерной инфраструктуры в скором времени будут подавать тепло в дома тысячей жителей и социальные объекты.

Вторые по количеству — многоквартирные дома, 57 объектов возводят в области.

Кроме того, в регионе начали строить и реконструировать 24 линейных объекта. Речь идет о дорогах, автомобильных и пешеходных мостах. В частности, начато строительство:

пешеходного моста через озеро Черное в Люберцах;

двух новых переходов через железнодорожные пути в Одинцовском городском округе.

Также стартовала реконструкция Мякининского шоссе в Красногорске.

Кроме того, застройщики начали возводить 33 промышленных объекта — новые производственные цеха и заводы.

В Подмосковье стартовало строительство образовательных объектов: 10 детских садов возводят в Одинцовском и Ленинском округах, а также в Пушкинском, Раменском, Дмитровском, Химках, Щелкове и Реутове; 13 новых школ появится в Люберцах, Мытищах, Подольске, Одинцове, Домодедове, Клину, Мытищах, Бронницах и Ленинском округах.

В Можайске и Орехово-Зуеве реконструируют стадионы «Спартак» и «Русич», кроме того, в Подмосковье появится 4 новых ФОКа с бассейнами.

Кроме того, в регионе строят АЗС, наземные автостоянки, поликлиники, ЛЭП, храмы и другие объекты.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.