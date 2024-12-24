Свыше 230 тыс звонков поступило в колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» в 2024 году

В Московской области для будущих мам работает колл-центр «Стань мамой в Подмосковье». Его операторам женщины могут задать вопросы о системе родовспоможения региона, возможностях медучреждений, необходимых в роддоме документах, центрах грудного вскармливания и другом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья

«Для удобства будущих мам вся информация о нашей системе родовспоможения собрана на портале «Стань мамой в Подмосковье», если же она хочет уточнить какие-то вопросы, то всегда может обратиться в наш кол-центр. Всего с начала года его операторы приняли более 230 тыс. звонков, что на 2 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом порядка 19,4 тыс. звонков поступили из других регионов», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Позвонить и задать интересующие вопросы можно по номеру 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. Также с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.