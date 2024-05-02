Свыше 200 единиц оборудования для электрохирургии закупят в Подмосковье в 2024 г

В больницы Московской области в этом году закупят новое электрохирургическое оборудование: различные лазеры и электрокоагуляторы. Медтехника применяется во время проведения операций. Она позволяет врачу минимизировать кровотечение при выполнении вмешательства, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Поступление нового оборудования позволит повысить доступность и качество оказания медицинской помощи жителям Подмосковья. В этом году для больниц региона планируется закупить более 200 единиц оборудования для электрохирургии на сумму свыше 330 млн рублей», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Медтехника поступит в 46 медицинских организаций Подмосковья, в том числе в Истринскую, Орехово-Зуевскую, Химкинскую, Красногорскую, Видновскую и другие больницы. Оборудование будет закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что все аналоговое медоборудование в подмосковных учреждениях здравоохранения заменят на цифровое в 2024 году.

По словам губернатора, замена аналогового медоборудования на цифровое — это весьма масштабная программа, которая реализуется уже около 4 лет.