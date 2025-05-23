Свыше 20 подмосковных студентов прошли практику в областном онкодиспансере

Практика — это неотъемлемая часть обучения будущих медицинских специалистов, позволяющая им применить полученные теоретические знания в реальных условиях. В этом году более 20 студентов факультета «Сестринское дело» университета им. Вернадского получили уникальную возможность пройти практику на базе одного из ведущих медицинских учреждений страны — Московского областного онкологического диспансера. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Эта практика стала важным этапом в профессиональном становлении студентов, предоставив им возможность не только познакомиться с передовыми методами лечения и ухода за пациентами, но и ощутить атмосферу работы в высокопрофессиональной команде медиков. Под руководством опытных наставников студенты участвовали в различных аспектах сестринской деятельности: от выполнения процедур до взаимодействия с пациентами и их семьями», — рассказал главный врач областного онкодиспансера Владимир Асташов.

Факультет «Сестринское дело» открыли в Российском государственном университете народного хозяйства имени Вернадского в 2024 году, на котором 2 года будут обучаться будущие медсестры. Преподавателями факультета стали специалисты Московского областного онкологического диспансера, которые в течении обучения станут наставниками и помощниками в дальнейшей работе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.