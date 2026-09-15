Свыше 2 тыс детей в Подмосковье пролечили зубы под наркозом

Более 2 тыс. детей в Подмосковье с начала года прошли стоматологическое лечение под общим наркозом по медицинским показаниям, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Стоматологическое лечение под общим наркозом в Подмосковье с начала 2026 года прошли более 2 тыс. детей. Помощь оказывают в пяти медорганизациях: Московской областной, Домодедовской и Люберецкой стоматологических поликлиниках, Одинцовской больнице и НИКИ детства.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин отметил, что местная анестезия в некоторых случаях не подходит ребенку из-за возраста или особенностей здоровья. Общий наркоз позволяет провести необходимое лечение в комфортных и безопасных условиях.

Лечение доступно детям до трех лет, а также несовершеннолетним с психоневрологическими, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями, при которых процедуру нельзя провести под местной анестезией. Перед вмешательством ребенок проходит обследование, а профильные специалисты определяют показания и противопоказания. После процедуры за пациентом несколько часов наблюдают медработники, затем при стабильном состоянии выписывают.

Лечение проводят бесплатно по полису ОМС при наличии медицинских показаний. Направление выдает лечащий врач.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируют привести в порядок 75 центров стоматологии. В том числе нужно увеличить число стоматологических центров, где помощь оказывают под наркозом.

«Очень надеюсь, что в самое ближайшее время <…> мы сможем все наши 75 центров стоматологии привести в состояние, которое соответственно сегодня можем увидеть и в Домодедове, и в Мытищах», — сказал Воробьев.