Свыше 1,7 тыс выездов совершили медицинские мобильные комплексы в Подмосковье

В Московской области для оказания медицинской помощи жителям отдаленных территорий проводятся выезды мобильных комплексов. Всего с начала этого года мобильные комплексы совершили более 1,7 тыс. выездов, в ходе которых специалисты осмотрели свыше 40 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья

«Состав медицинской бригады и комплекс исследований формируются в зависимости от потребности населенного пункта. В мобильных комплексах пациенты могут пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое исследование и получить консультацию узкопрофильного специалиста», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В подмосковные больницы с начала года поступило 5 передвижных ФАПов, оснащенных одновременно флюорографами и маммографами. В настоящий момент автомобили проходят процедуру оформления.

Ознакомиться с расписанием выездов мобильных комплексов можно на сайтах медицинских организаций Московской области или социальных сетях. Для того, чтобы пройти обследование предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.