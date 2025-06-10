Свыше 17 тыс человек прошли обучение в школах сахарного диабета в Подмосковье

В Московской области работают школы для пациентов с сахарным диабетом. На таких занятиях врачи рассказывают о принципах правильного питания, подсчете углеводов, коррекции доз инсулина, проведении инъекций и правильной интерпретации результатов измерения уровня сахара в крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Сахарный диабет — это хроническое заболевание, которое требует постоянного контроля. Чтобы помочь пациентам научиться жить с таким заболеванием, в Подмосковье работают 122 школы сахарного диабета. С начала года обучение в них прошли более 17 тыс. человек», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Обучение проводится бесплатно, пройти его может любой житель Подмосковья с подтвержденным диагнозом. Для этого необходимо обратиться к своему лечащему врачу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.